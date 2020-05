Liguria - "In queste ore è apparso un singolare post sulla pagina dell'assessore Cavo, circa la distribuzione di un milione di mascherine, in favore dei residenti liguri, che potranno essere ritirate presso la farmacie del territorio. Il tutto condito con il simbolo di Cambiamo – Toti Presidente in bella mostra. “La faccenda pone due quesiti fondamentali – afferma Gianni Pastorino Capogruppo di Linea Condivisa – perché o le mascherine sono comprate con soldi pubblici, e quindi il post dell'assessore Cavo, con simbolo politico in evidenza, è lesivo del principio di non utilizzo di contrassegni elettorali, in iniziative di carattere pubblico, oppure l'operazione è totalmente finanziata da privati, e dalla lista di cui Cavo è esponente, e allora crediamo debba esserci spiegato come mai le mascherine verranno distribuite dalle farmacie, che in tal caso si renderebbero vettori di propaganda elettorale. Riteniamo quindi debba essere fatta chiarezza, e ci attiveremo per capire se vi siano i presupposti per interventi giuridici”.



Tale evento rappresenta un forte degrado sia del dibattito pubblico sia della comunicazione elettorale. “Sembra di essere tornati indietro nel tempo- prosegue il Consigliere Pastorino – quando, in qualche elezione del dopoguerra, la distribuzione di alcuni beni veniva effettuata solo in favore dei propri elettori”. Risulta necessario quindi chiarire che esiste una netta distinzione tra attività istituzionale che legittimamente può essere condotta dalla stessa Giunta, e iniziative elettorali di parte: “ecco perché, come Linea Condivisa, valuteremo iniziative giuridiche – conclude il Consigliere Pastorino – perché se l'operazione risultasse finanziata da soldi pubblici, saremmo di fronte ad uso distorto dei soldi delle cittadine e dei cittadini liguri, e sarebbe una violazione intollerabile del diritto alla parità di trattamento nella corretta dialettica tra le forze politiche”.

Redazione

01/05/2020 17:52:55