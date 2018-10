Libia, Viviani (Lega): "Riportiamo a casa i nostri pescatori"

Liguria - "Nei giorni scorsi due pescherecci di Mazara del Vallo con a bordo 13 uomini sono stati abbordati da una vedetta libica che li ha scortati fino al porto di Ras Al Hilal. Stiamo seguendo la situazione con molta attenzione, in stretto contatto con l’Unità di crisi della Farnesina che abbiamo sentito personalmente. L’equipaggio non è in stato di arresto ma rimaniamo comunque preoccupati e in attesa di un epilogo positivo della vicenda. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al ministro degli affari esteri per chiedere quali iniziative intenda portare avanti per riportare in acque territoriali italiane i pescherecci trattenuti in Libia”. Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani primo firmatario dell’interrogazione presentata assieme ai colleghi della commissione affari esteri Paolo Formentini ed Eugenio Zoffili.





11/10/2018 09:10:30