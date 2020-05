Immigrati, Piana (Lega): "L'ennesima truffa ai danni degli italiani"

Liguria - “Con un blitz notturno si è consumata l'ennesima truffa ai danni degli italiani. Centinaia di migliaia di immigrati clandestini, di cui si sa poco o nulla, verranno regolarizzati. Chi fa il palo, chi tiene il sacco, chi lo riempie. A mio modo di vedere, le colpe sono le stesse per tutti e tutti sono colpevoli. Sogno un Governo che ami l'Italia e gli italiani”. Lo ha dichiarato stamane il presidente dell’assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Alessandro Piana, commentando l’ultimo provvedimento del Governo Conte in materia di immigrazione. “Da oltre due mesi - ha aggiunto Piana - i liguri e gli italiani sono costretti ad ascoltare le promesse di questo Governo incapace in diretta sulla Tv di Stato, con risultati nulli. E mentre Elsa Fornero piangeva perché stava punendo i pensionati, ora vediamo Teresa Bellanova piangere perché sta premiando gli immigrati clandestini. Vorremmo vedere la stessa commozione per un provvedimento concreto a favore degli italiani”.

Redazione

14/05/2020 08:01:17