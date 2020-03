Liguria - Il Movimento cinque stelle sarà impegnato nella trattativa con il Partito democratico e altre forze civiche e politiche del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Liguria. Lo ha sancito l'esito della votazione online degli iscritti sulla piattaforma Rousseau pubblicato sul 'Blog delle Stelle'. I voti espressi sono stati 1.664: quelli favorevoli alla trattativa sono stati 960 (57.7%), i contrari 704 (42.3%).



Per la prima volta M5S e Pd in Liguria proveranno a stringere un'alleanza pre elettorale nella corsa per le regionali con un candidato 'civico' per la presidenza.

E' la svolta sancita dal voto della maggioranza degli iscritti al M5S in Liguria sulla piattaforma Rousseau. Gli iscritti hanno potuto esprimere la loro opinione sulla proposta fatta dal capo politico reggente Vito Crimi di "aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali". Tra le condizioni imprescindibili poste da Crimi al Partito Democratico: un piano straordinario emergenziale per il contrasto al dissesto idrogeologico, un piano di riordino delle normative urbanistiche per la riduzione del consumo di suolo (Obiettivo Cemento Zero), iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici e riduzione delle fonti fossili, il rilancio della sanità pubblica e uno stop alla privatizzazione degli ospedali. Ma anche l'impegno a promuovere presso il Governo nazionale ogni iniziativa volta a revocare le concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, la realizzazione del progetto esecutivo della Gronda secondo gli esiti dell'analisi costi/benefici effettuata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nel 2019, sentiti gli enti locali.

REDAZIONE

06/03/2020 14:49:49