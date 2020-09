Farello: “Sconfitta netta, da parte del Pd ci sarà una profonda analisi”

Liguria - “Il voto regionale ha premiato le persone indipendente dai colori politici, questo va detto con oggettività. Per quanto riguarda noi dobbiamo riconoscere i meriti a Toti e alla sua coalizione e capire che cosa non è funzionato”: fa mea culpa il segretario regionale del Partito Democratico Simone Farello intervenuto ai microfoni di Primocanale per commentare la sconfitta di Ferruccio Sansa. “Il distacco è netto, inutile girarci intorno. E’ una sconfitta che deve essere analizzata ad ampio raggio e capire cosa non ha funzionato - ha proseguito - anche se il Pd a livello nazionale si conferma la prima forza politica”.

Redazione

21/09/2020 20:46:51