Data delle elezioni e candidato giallorosso, è questione di ore

Liguria - Sono state ore complicate, quelle trascorse nel fine settimana, per l'alleanza giallorossa ligure. Le forze politiche del campo progressista, il Pd e il Movimento cinque stelle hanno infatti incontrato una fase di stallo nell'individuazione del nome del candidato presidente e l'esito degli incontri genovesi ha fatto pensare a qualcuno che stesse addirittura per saltare l'intesa. Ma stando alle ultime informazioni raccolte l'alleanza in realtà è solida e nel giro di 24 ore dovrebbero essere sciolte le riserve sul nome che guiderà la coalizione.

Domani, infatti, una delegazione ligure dei partiti in campo incontrerà i vertici nazionali a Roma e sarà il momento di stringere. Prenderanno parte all'incontro il vicesegretario Pd Andrea Orlando, il capo politico M5S Vito Crimi e Luca Pastorino, deputato di Leu.

Sul tavolo restano i nomi di Ferruccio Sansa (anche se le sue quotazioni sono in calo), che però non convince del tutto il Partito democratico, di Aristide Massardo, che gode del favore del Movimento cinque stelle, e di Ariel Dello Strologo, che è invece il nome sul quale il M5S nutre maggiori dubbi.



Sull'atmosfera all'interno dello schieramento del centrosinistra abbiamo chiesto un'opinione al presidente uscente Giovanni Toti, candidato per la conferma da tutto il centrodestra.

"Che il fronte giallorosso si compatti o meno, sono cinque anni che fanno politica contro. Non ricordo un momento di collaborazione, nemmeno durante l'emergenza Covid-19 vissuta in questi mesi. Non sono mai stati parte di un sistema, con esposti e denunce talvolta grotteschi e talvolta sgradevoli per chi si dava da fare al lavoro. Ma era chiaro da tempo che non c'erano reali prospettive. Che vadano da soli o in pessima compagnia, non hanno certo dimostrato di saper avanzare proposte. E inoltre è bene difficile che le priorità di Italia viva, come le infrastrutture, possano convivere con quelle dei grillini che sono contro ogni intervento infrastrutturale. Non vedo nemmeno come possano coesistere le politiche industriali progressiste con la decrescita felice".



Toti si è espresso anche sulla possibile data delle elezioni, che sarà decisa tra oggi e domani.

"Insieme agli altri presidenti e a Bonaccini abbiamo detto la cosa più sensata: dopo 5 mesi a casa non ha senso riaprire le scuole a settembre per farle immediatamente fermare di nuovo per consentire l'allestimento dei seggi e la sanificazione... Per questo abbiamo chiesto di votare prima della riapertura delle scuole - commenta Toti -, entro la prima metà di settembre, che peraltro coincide con le indicazioni del Comitato medico scientifico, che esclude il mese di ottobre. Lo stesso Brusaferro ha consigliato la prima settimana, al massimo la seconda di settembre".

TH.D.L.

08/06/2020 22:30:41