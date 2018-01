Liguria - Si è costituito ieri a Genova il primo comitato organizzativo ligure di “Noi con l’Italia”, il movimento moderato, considerato la quarta gamba del centrodestra nazionale. Ne fanno parte Armando Ezio Capurro (Genova Tigullio), Roberto Cifarelli (Genova), Andrea Costa (La Spezia), Giancarlo Frumento (Savona), Gino Garibaldi (Genova Tigullio), Luca Lanteri (Imperia), Matteo Marcenaro (Savona) e Alessandro Sindoni (Sanremo). "Noi con l’Italia" è la nuova compagine del centro destra, di ispirazione liberal popolare e moderata, già fortemente radicata sul territorio grazie alla presenza di molti amministratori locali, che hanno già aderito al nuovo progetto politico. I rappresentanti di Noi con l’Italia hanno discusso dell’organizzazione della imminente campagna elettorale, anche allo scopo di riconquistare la fiducia degli elettori e di riportare alle urne tutti gli scontenti che si sono allontanati dalla politica. "Senza dimenticare che le prossime elezioni coinvolgeranno, non solo il parlamento nazionale, ma anche il comune di Genova, con il ritorno alle urne per l’elezione dei rappresentanti del municipio centro-ovest".

