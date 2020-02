Liguria - "La sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado è una misura giusta a tutela della salute dei cittadini. Unico problema, le tante famiglie che non hanno a chi lasciare i propri figli con così poco preavviso: invito i datori di lavoro a mettersi una mano sulla coscienza e concedere, laddove possibile, i necessari permessi affinché le famiglie possano organizzarsi. Parimenti, mi auguro che le aziende che possono concedere lo smart working, o lavoro in remoto, agevolino questa scelta finché non usciremo dall'emergenza COVID-19", dichiara il consigliere regionale e candidato M5S alle Regionali, Fabio Tosi.

