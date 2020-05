Liguria - Via libera, grazie all’intesa raggiunta ieri con il Ministro della Salute Speranz, ad accordi tra Regioni che, comunicate ai Prefetti interessati, consentano le visite ai congiunti residenti in Comuni limitrofi di regioni confinanti con l’obbligo di rientro in giornata muniti di autocertificazione. Queste le principali novità previste dall’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Grazie all’intesa raggiunta con il governo – prosegue Toti - abbiamo posto rimedio ad un problema che ci era stato sollevato da più parti, in relazione agli spostamenti tra regioni, vietati fino ad oggi. Nelle prossime ore inoltreremo le comunicazioni ai presidenti di Regione coinvolti, ovvero al presidente Rossi per la Toscana, Cirio per il Piemonte e Bonaccini per l'Emilia Romagna. Non appena riscontrato e comunicato ai prefetti, si potrà operare".

Redazione

21/05/2020 09:59:07