Liguria - "Non abbiamo mancato di cogliere con favore le dichiarazioni del capogruppo Pd in Regione Giovanni Lunardon che apre alla possibilità di creare un percorso comune dei progressisti in Liguria in vista delle elezioni regionali". Così il coordinamento regionale di Articolo uno commenta le dichiarazioni del capogruppo Pd in consiglio regionale.



"Questo - proseguono da Articolo uno - avviene anche in coerenza con la proposta di Nicola Zingaretti di "rifondazione" della sinistra. Un progetto che deve essere innovativo rispetto alle politiche del passato, a cominciare dalla partecipazione, e aperto al mondo civico e alle formazioni di sinistra disponibili. Articolo uno in Liguria è disponibile da subito a contribuire a questa possibilità per dare vita a un percorso di unione e allargamento che crei un'offerta politica nuova, innovatrice e di sinistra, ampia e credibile, per gli elettori della nostra regione. Naturalmente questo percorso può essere anche un contributo positivo a rafforzare una coalizione inclusiva e aperta all'alleanza con il Movimento cinque stelle".

Redazione

17/01/2020 10:10:24