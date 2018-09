Liguria - "È davvero incredibile che il governatore Toti, di fronte a un decreto Genova totalmente inadeguato e a un pezzo della sua maggioranza (la Lega, che governa con i 5 Stelle) che toglie i fondi al Terzo Valico e blocca la Gronda, se la prenda con il Pd. Anche perché sono stati proprio i governi a guida Pd, in questi anni, ad aver impostato, finanziato e autorizzato tutte le grandi infrastrutture che cita. La sua Giunta invece cos'ha fatto in tre anni? Niente. Al massimo ha inaugurato opere avviate dal centrosinistra.

In compenso grazie a un governo in cui siede come vice premier il suo alleato Salvini e il suo fido Rixi fa nientepopodimeno che il viceministro dei Trasporti, rischiamo di vedere bloccati Gronda e Terzo Valico. Toti, invece di attaccare il Pd, faccia la sua parte per sbloccare queste infrastrutture messe a rischio dai suoi alleati leghisti, visto che finora la sua moral suasion non ha portato a nulla".



Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.

29/09/2018 13:15:55