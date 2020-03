- “Non ci aspettiamo e non dovete aspettarvi nelle prossime ore risultati frutto dell'impegno che stiamo profondendo. Occorre aspettare. Se ognuno farà il proprio dovere e rispetterà le regole, la settimana prossima ci auguriamo che possano esserci numeri in calo e che si veda un po' di luce in fondo al tunnel, luce che è ancora lontana ma arriverà”. Un presidente Toti realista quello della videodiretta Facebook di fine giornata. “I numeri ( QUI ) – ha affermato il presidente della Regione Liguria – non stanno smentendo le previsioni. La curva è in espansione, c'è una grande crescita della malattia, perciò chiedo con ancora più rigore il rispetto delle misure anti contagio da parte dei cittadini. Ad oggi abbiamo 727 ricoverati positivi al coronavirus, un numero spaventoso. Sono però orgoglioso che oggi tutti quelli che hanno bussato alla porta del sistema sanitario regionale abbiano ricevuto le cure di cui avevano bisogno. Certo, ci sono vittime: ad oggi 152, un numero importante, difficile da accettare. E ne seguiranno altre. Ma tutti coloro che potevano farcela sono stati messi in condizione di potercela fare. La macchina dell'emergenza-urgenza messa in piedi sta funzionando, andiamo a letto sapendo di star facendo il possibile. E i posti di Terapia intensiva e di cure intermedie continueranno a crescere”.Il gov, reduce da una riunione in merito, ha spiegato che appena arriveranno i carichi dalla Cina prenderà il via la distribuzione di mascherine anche al personale non sanitario, come a forze dell'ordine e dipendenti pubblici che fanno. “Domani sia una domenica in casa. Rispettiamo le regole. Siamo sulla linea del Piave e non possiamo concedere nulla al nostro temibile nemico”. Quindi l'invito alle opposizioni a non cimentarsi “in comunicati deliranti, spesso in contraddizione col governo da loro sostenuto” e l'annuncio, per lunedì, di misure regionali a sostegno di famiglie e imprese.N.RE