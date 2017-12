Liguria - “Prolunghiamo il Cinque Terre Express alla stazione di Sarzana”. A proporlo è il consigliere regionale del Pd Juri Michelucci. “Visto che questo servizio ferroviario speciale è nato per fornire ai turisti spostamenti più capillari per visitare più e meglio il patrimonio ambientale delle Cinque Terre – spiega l'esponente del Pd - credo sia opportuno lavorare a una proposta per valorizzare ancor di più e meglio questa esperienza. Anche perché il turismo, nell'economia regionale, rappresenta un settore molto importante, nonostante in queste ultime stagioni ci siano stati risultati inferiori, rispett alla media nazionale. Portare il Cinque Terre Express a Sarzana potrebbe garantire, da un lato un maggior afflusso nei Comuni costieri delle stesse Cinque Terre e, dall'altro, un contribuito reale per l'aumento dei flussi turistici da e per la Val di Magra”. Secondo Michelucci, infatti, “questo territorio, con i suoi borghi storici, la straordinaria e peculiare offerta enogastronomica, le bellezze architettoniche e artistiche costituisce un patrimonio culturale e turistico capace di trainare l'intero comprensorio provinciale. E poi si otterrebbe altri importanti vantaggi a portare a Sarzana il Cinque Terre Express : la rivitalizzazione e il recupero di una di stazione attualmente sottoutilizzata, il rafforzamento di servizi trasportistici per il turismo della provincia della Spezia e il conseguente investimento economico, che verrebbe ampiamente ripagato in termini di aumento dei flussi e delle presenze. Prolungare il 5 terre express integrando al meglio il servizio con le esigenze dei pendolari che quotidianamente utilizzano il mezzo ferroviario. Spero che questa proposta possa essere valutata con interesse della Giunta regionale e da trenitalia.

