"Dati dicono che il cluster della Spezia è stato riportato sotto controllo"

Liguria - La situazione a livello ligure è stazionaria. A momento su Genova c’è una pressione più alta, concentrata nel centro storico. Per questo ho incontrato oggi il direttore della Asl 3 Luigi Bottaro: vogliamo ripetere a Genova quello che virtuosamente è stato fatto alla Spezia, cioè insediare un punto presidio per effettuare tamponi nel centro storico in modo da effettuare uno screening molto rapido di tutta la popolazione residente nei quadranti in cui circola di più l’infezione e riportare così il cluster sotto controllo”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.



“I dati di oggi relativi alla Asl5 – aggiunge Toti - ci dicono che il cluster della Spezia è stato riportato sotto controllo. La riapertura di oggi delle scuole alla Spezia non ha creato problemi: si tratta di un importante segnale di ritorno alla normalità”.



“ Per quanto riguarda la situazione ospedaliera – precisa il governatore - rispetto ai ricoveri della primavera scorsa le degenze hanno una letalità molto inferiore, oltre a una durata sensibilmente più ridotta. Si tratta di un dato che ci tranquillizza, visto che in queste condizioni i posti letto possono ruotare, non abbiamo bisogno di potenziare l’offerta ospedaliera. Questo anche perché, una volta che saranno pronte le nuove strutture a bassa intensità, sono previste una serie di dimissioni di pazienti in queste realtà”.

Redazione

28/09/2020 20:03:27