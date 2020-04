"Contiamo le vittime Covid con gli stessi criteri del resto d'Italia"

- "Sui decessi nascono polemiche incomprensibili. Classifichiamo le vittime Covid esattamente come le classifica il Ministero della Salute. Poi è l'Istituto superiore della Sanità che certifica il decesso per Covid, noi semplicemente registriamo la pratica. Semmai si è molto discusso nella scienza e nella politica sul fatto che le classificazione Covid nel nostro Paese sono state talvolta più larghe che negli altri Paesi". Cosìaffronta il tema della triste conta fornita ogni giorno dalla Regione. Una conta che sarebbe in difetto e che potrebbe essere rivista al rialzo dopo un riconteggio.I numeri per il presidente della Regione danno però ossigeno dall'ottimismo, con il focus ancora sulle Rsa da cui arrivano "la maggior parte dei tamponi positivi anche oggi". Ci si avvia verso la Fase. "C'è l'esigenza che il governo dia delle linee guida e poi le Regioni le possano migliorare a seconda del territorio e del numero dei contagi che in Liguria segnano una situazione incoraggiante. Al momento c'è un cumulo normativo che a volte risulta di difficile comprensione da parte dei cittadini", sottolinea Toti che ha incontrato il presidente Giuseppe Conte in giornata per l'inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera.A fare il punto sull'arrivo delle mascherine nelle cassette delle poste è l'assessore. “Siamo al 98% della distribuzione con il sistema di Poste Italiane. Stiamo già lavorando per 100mila mascherine in più da consegnare alle poste; serviranno per recuperare quelle vie o zone in cui le mascherine non sono arrivate. Entro il fine settimana vi sapremo dire come si svolgerà la distribuzione dell'ulteriore milione di mascherine che partirà da lunedì e servirà per la Fase 2 in cui ci sarà l'obbligo di indossarle in alcune situazioni”. Farmacie, edicole e Comuni sono i luoghi in lizza per garantire la nuova distribuzione. "Non sarà in ogni caso la Regione a coprire tutto il fabbisogno per questa nuova fase".