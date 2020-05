Liguria - Nessuna cerimonia per il "Francesco Morosini", secondo pattugliatore d'altura di ultima generazione costruito presso la Fincantieri di Riva Trigoso. Oggi, in forma sobria in ossequio alle disposizioni da pandemia, il varo dell'unità destinata alla Marima Militare, parte del Programma Navale finanziato qualche anno fa con una legge specifica. Presenti il Capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e il comandante del Centro allestimento nuove costruzioni navali, capitano di vascello Gennaro Falcone. Per Fincantieri l’ingegner Alberto Maestrini, direttore generale, e il dottor Giuseppe Giordo, capo divisione Unità militari. Si è trattato di un varo tecnico, avvenuto con circa due mesi di ritardo rispetto alla tabella che avrebbe voluto la nave completata già a fine marzo. Anche il Morosini, come il precedente Thaon di Revel è prodotto in configurazione Light. La consegna alla Marina è prevista per il 2022.

Al Muggiano si continua nel frattempo a lavorare a pieno regime. Sui moli e nei capannoni ci sono in questo momento la LHD Trieste, la LSS Vulcano e le unità destinate al Qatar. Oltre a queste, si lavora alle restanti cinque PPA e alle ultime due FREMM. Sulla vendita di queste ultime all'Egitto, per una commessa che supera il miliardo di euro, non ci sono ancora state ufficialità. Nel caso di alienazione, altre due fregate sarebbero costruite per la Marina Militare.



(foto di repertorio)

REDAZIONE

22/05/2020 20:25:56