Liguria - Sono stati 256.720 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Liguria, un dato in crescita rispetto all'edizione precedente visto che è stato registrato un aumento del 2,4%. Una vendita che come secondo i dati Agipronews non è stata uniforme in tutta la Regione visto che a Genova i tagliandi staccati sono stati 132.900 con un incremento dell'8,8% mentre nello spezzino il calo è stato del 9,5% con soli 41.930. Alti e bassi anche nel resto della Liguria visto che nel savonese sono stati venduti 52.580 (più 7,1%) mentre in provincia di Imperia il crollo è stato dell'11,7% per una vendita pari a 29.310. Di fronte alla Dea Bendata però conterà solo la fortuna e tutti i 256.720 avranno le stesse possibilità di aggiudicarsi i premi che saranno estratti stasera.



REDAZIONE

06/01/2018 20:50:12