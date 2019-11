Liguria - UBI Banca ha stanziato un plafond da 50 milioni di euro per supportare le imprese e le famiglie che hanno subìto danni in seguito a una forte ondata di maltempo che ha colpito alcuni territori del Piemonte e Liguria.

Il plafond è destinato a finanziare le spese di ricostruzione e ripristino degli immobili e dei beni strumentali all’attività e a concedere l’elasticità di cassa venuta a meno a seguito degli eventi calamitosi.

In particolare il plafond potrà essere utilizzato mediante operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con durata massima di 5 anni ed operazioni a breve termine, anche per smobilizzo crediti, con condizioni agevolate.

“Vogliamo essere vicini in maniera concreta a quanti sono stati colpiti dagli eventi atmosferici che hanno colpito le zone del Nord Ovest nei giorni scorsi”, afferma Andrea Perusin, Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest.“ Tutto il personale delle filiali UBI Banca è a disposizione della clientela per fornire le informazioni utili ad accedere ai finanziamenti agevolati”.



Redazione

26/11/2019 20:40:56