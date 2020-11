BBBell, al via la nuova campagna pubblicitaria rivolta sia a privati che imprese del Nord Ovest.

Liguria - On air in questi giorni e con differenti creatività, le campagne sono state pianificate su stampa online, app, siti specializzati, radio, TV on demand e canali social. Per l’occasione è stato rinnovato anche il sito internet dell’azienda per rendere ancora più facile e intuitiva la navigazione a tutti gli utenti. È on air da pochi giorni la nuova campagna pubblicitaria di BBBell - azienda TLC leader nel Nord Ovest - rivolta sia a utenti privati che a imprese del territorio. Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da sei anni la comunicazione integrata dell’azienda, la campagna avrà una pianificazione di circa due mesi e si focalizza sulle performance distintive dell’azienda divenuta ormai nel tempo sempre più un operatore di connettività a 360° (non solo FWA ma anche FTTH e FTTC) e in grado di erogare oltre ai servizi internet, soluzioni e servizi a valore aggiunto per il mondo imprese.



I soggetti suddivisi per i differenti target si rivolgono quindi sia a chi cerca stabilità e velocità di banda tra le mura domestiche, sia a PMI, studi professionali e artigiani che necessitano, oltre ad una connessione performante, di servizi digitali per rimanere al passo con i tempi e rilanciare la propria attività nel futuro. Il claim guida per i privati è “la passione non aspetta” declinato su diversi soggetti dove, sport, games, didattica a distanza e altri servizi permettono di comprendere come con la connessione BBBell - sia FWA sia fibra FTTH o FTTC – non ci sia il pericolo di buffering o di scarsa velocità grazie alla tecnologia e alla qualità del servizio che da sempre contraddistinguono l’ampia offerta di BBBell sul mercato.



La campagna business invece parte dal concetto di “connessione su misura” internet + telefonia fissa - a cui abbinare servizi digitali che oggi BBBell è in grado di offrire - centralini virtuali, servizi in cloud, smartworking ecc. - modulabili a seconda delle reali necessità dell’azienda in quel momento. Infine, per un sempre maggior dialogo con i propri stake holders e per una ottimizzazione dei risultati delle attività adv e marketing, l’azienda ha rinnovato grafica e struttura del proprio sito web (www.bbbell.it), in una versione aggiornata e più performante per rendere facile e intuitiva

la navigazione a tutti gli utenti. Le campagne saranno attive fino metà dicembre e si svilupperanno in maniera capillare sulle principali testate online locali liguri e piemontesi e nazionali, sui canali social, Google Adwords oltre a radio locali, app, TV on demand e siti specializzati e per poter raggiungere, anche in tempi diversi, target differenziati e allargati a tutti i territori coperti dal servizio BBBell.

Redazione

02/11/2020 14:29:56