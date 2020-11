Aspiranti imprenditori: al via bando europeo per sostenere la creazione di nuove aziende

Liguria - La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, partner del progetto europeo Success (Services unifies de cooperation transfrontaliere pour la creation d’entreprise soutenue et securisee), rende noto che è stato aperto un bando finalizzato a sostenere la creazione di nuove imprese. Al bando possono accedere gli aspiranti imprenditori nei settori nautica e cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili, biotecnologie con residenza in Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra.



I beneficiari selezionati potranno usufruire di percorsi formativi gratuiti che serviranno ad ampliare le competenze necessarie al fine di realizzare la loro attività. Le migliori idee potranno inoltre essere scelte per prendere parte al “Success pitching day” che si svolgerà in Sardegna a giugno 2021, dove si avrà la possibilità di incontrare partner, finanziatori e soggetti pubblici interessati a supportare le nuove idee di impresa.

Infine, una commissione transfrontaliera valuterà i percorsi formativi e i progetti d’impresa, dando agli aspiranti imprenditori l’opportunità di ricevere premi in denaro fino a un massimo di 6 mila euro e un ulteriore premio di 2 mila euro per i progetti e le soluzioni imprenditoriali che hanno la capacità di prevenire e rispondere ai rischi che impattano sul sistema sanitario, su quello produttivo e sulla vita dei cittadini. L'importo finale dei premi sarà definito dalla Commissione transfrontaliera in base alla disponibilità finanziarie di ciascun partner, a conclusione delle sessioni di formazione.



Le domande dovranno essere presentate fino alle 17 del 30 novembre 2020 sulla piattaforma online www.interreg-success.eu. Bando e modulistica sono disponibili al link http://interreg-maritime.eu/it/web/success/-/pubblicato-il-bando-per-sostenere-la-creazione-di-nuove-imprese.

