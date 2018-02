- La vittoria di Francesco Gabbani nella passata edizione del Festival venne ampiamente celebrata anche nella nostra provincia e in particolare in Val di Magra dove l'artista risiede e dove ha mosso i primi passi della sua carriera con i Trikobalto. L'affermazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro che ieri sera sul palco dell'Ariston si sono aggiudicati la 68esima edizione di Sanremo avrà invece regalato più di una soddisfazione agli organizzatori della scorsa “Estate lericina” nel cui cartellone c'era lo stesso Moro.Il cantante romano infatti lo scorso 10 agosto aveva fatto tappa nel Golfo dei Poeti con il suo “Pace live tour” esibendosi alla Rotonda Vassallo presentando numerosi estratti dal suo ultimo album. A distanza di pochi mesi ieri sera ha invece coronato la sua carriera con la vittoria nella kermesse in coppia con Meta, dopo una settimana piena di emozioni e qualche ansia visto che il duo aveva anche rischiato l'esclusione. “Nessuna rivalsa – ha commentato al termine in proposito – ci siamo sentiti feriti ma dopo il chiarimento la cosa si è chiusa. Gli ostacoli vanno superati e noi lo abbiamo fatto”. (Foto e approfondimenti sul Festival QUI

Il vincitore del Festival in coppia con Ermal Meta in estate si era esibito alla Rotonda Vassallo.

Fabrizio Moro da Lerici alla vittoria a Sanremo

