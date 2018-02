Tragedia in stazione, giovane straniero travolto da un treno

Liguria - Un giovane straniero è morto investito da un treno nella tarda serata di ieri. L’episodio è avvenuto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Sestri Levante. Sul posto oltre agli agenti della Polizia Ferroviaria sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno constatato il decesso dell’uomo. I treni in circolazione lungo la linea Genova – La Spezia hanno subito ritardi. Sono in corso le indagini per fare sull’accaduto.

