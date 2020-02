Liguria - Se non fosse che i termometri delle farmacie dicono grado più grado meno, penseremmo ad un errore. Ed invece i 17° di massima segnalati intorno alle 11 di questa mattina raccontano di un martedì stranissimo, talmente strano da sembrare primavera inoltrata. Sono gli scherzi del clima sempre più trasformato dal surriscaldamento globale, dai mutamenti repentini che lo riguardano. Così anche le minime superano la cosiddetta doppia cifra anche se da domani si scende di nuovo pur in presenza di un bel sole.



Intanto il Centro Meteo Arpal ha emanato l'avviso per vento di burrasca forte su tutta la Liguria proprio previsto per domani, 5 febbraio. Già oggi sono attesi venti di tramontana in progressiva intensificazione ed estensione da Ponente verso Levante, forti e irregolari su tutte le zone, con raffiche fino a 60-70 km/h lungo le coste, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e 90-100 km/h sui rilievi. E così d dalle prime ore della notte è prevista un’ulteriore intensificazione dei venti di tramontana con valori fino a burrasca forte, con raffiche fino a 70-80 km/h lungo le aree costiere, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e oltre i 100 km/h sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì fino a moderati in serata.

In allegato l’avviso meteo emesso oggi.

Redazione

04/02/2020 10:26:36