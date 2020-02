Liguria - Fermata straordinaria causa "pipì" per un treno regionale sulla trattaa Sestri Levante - Savona. Sembra uno scherzo, ma invece è tutto vero. Quando il convoglio sta transitando nei pressi di Genova Sampierdarena un passeggero chiede informazioni al capotreno sullo stato di servizio dei bagni, ma il capotreno è costretto ad informarlo che tutti i servizi igenici del treno sono fuori servizio. A questo punto il personale di Trenitalia ha dovuto fermare il treno nella stazione di Sampierdarena, attendere che l'uomo potesse espletare i propri bisogni e poi ripartire regolarmente per il ponente della Liguria. “Il treno è già in officina dove saranno ripristinate le toilette che con ogni probabilità non erano solo guaste ma, in parte, anche vandalizzate o usate impropriamente - fa sapere Trenitalia - può succedere se tutte le toilette sono chiuse che il personale del treno faccia usare il bagno della stazione”.

Redazione

18/02/2020 13:02:12