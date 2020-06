Sole a tratti e mare agitato, domani torna la pioggia

Liguria - In prevalenza soleggiato al mattino, con anche spazi di sereno. Aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con addensamenti più consistenti sul Centro e sul Levante con deboli fenomeni associati in particolare a Levante. Umidità su valori medio-alti. Venti in prevalenza sudorientali deboli o moderati. Mare molto mosso o mosso a Ponente, in aumento fino ad agitato la sera a Levante.



(fonte Arpal)

Redazione

06/06/2020 08:55:32