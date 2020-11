Liguria - Altri 6 ricoveri nel reparto Covid, che adesso contiene 100 pazienti di cui 7 in terapia intensiva (una in meno di ieri). Arrivano ad una cifra a tre zeri le persone contagiate dal virus che hanno bisogno di cure presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove sono stati trasferiti anche i due che erano trattati al Sant'Andrea della Spezia (ora nuovamente Covid free). Nove le vittime in Liguria oggi, tutte al San Martino di Genova. Si tratta di cinque uomini e quattro donne con età compresa tra 66 e 93 anni.



Continuano a riempirsi a ritmi sostenuti i nosocomi liguri. Ci sono oggi 47 nuovi ricoveri di cui 10 all'ospedale San Martino che tocca quota 319 seguito da Villa Scassi (219, +4) e Galliera (151, +1). In ASL 1 sono 86 (+9), in ASL 2 117 (+9), in ASL4 106 (+9), in ASL5 come detto 100 (+6). Le terapie intensive occupate sono 57. Il totale degli ospedalizzati in regione è 1.190.



I nuovi positivi sono 599 (566 con sintomi) a fronte di 2.846 tamponi fatti. Come sempre, numeri più contenuti durante il fine settimana in cui molti laboratori privati non lavorano. Cresce sempre sostenuta Genova (+380), seguita dalla Spezia (+90), Imperia (+71), Savona (+38) e Chiavari (+20). I totali: Savona 1352, La Spezia 1743, Imperia 1071, Genova 9194. I residenti fuori regione o all'estero sono 226. In coda 601 tamponi in fase di verifica.



In isolamento domiciliare ci sono 8.104 persone (+533), mentre i guariti* sono 13.896 (+430). In sorveglianza attiva in 5.691 così distribuiti: ASL1 844, ASL2 1726, ASL3 1956,

ASL4 651 e ASL5 514.







* (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)



REDAZIONE

02/11/2020 18:06:50