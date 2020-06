Riaprono i confini, prime code in Liguria

Liguria - Da oggi mercoledì 3 giugno, come noto, è di nuovo possibile spostarsi da una regione all'altra senza bisogno di alcuna autocertificazione. Quanti sono i turisti o anche i liguri esportati che si sono messi in viaggio proprio nel primo giorno utile? A giudicare dalla mattinata non pochi, almeno per quanto concerne la Liguria di Ponente che attende più che quella di Levante l'arrivo di tanti lombardi e piemontesi, la quota turistica storicamente più importante, soprattutto per la riviera dei Fiori. Più contenuto, almeno per il momento, il traffico sull'A12 da Genova verso la Spezia anche se a complicare le cose ci si mettono i cantieri sulle autostrade che costringono a continui cambi di careggiata e conseguenti rallentamenti. Resta chiuso da destinarsi l'allacciamento tra la A12 e la A7 che di fatto non permette per chi proviene da levante di uscire al casello diu Genova Ovest a causa della chiusura prolungata della galleria Rivarolo II. Problemi ieri sera per un cantiere tra Rapallo e Recco in direzione Genova dove si è formata una coda con tempi di percorrenza lunghi. Questa mattina incidente nei pressi del casello di Genova Ovest e altra coda di 2 km tra Rapallo e Recco per lavori. Sempre sull'A12 rallentamenti tra Rapallo e Chiavari anche in questo caso per lavori. Traffico rallentato tra Genova Nervi e Recco per lavori.

Redazione

03/06/2020 10:44:50