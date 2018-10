Liguria - Un'intensa grandinata si è abbattuta oggi su Alassio, nel Ponente della regione. Chichi bianchi di grandi dimensioni hanno imbiancato il profilo della località rivierasca, un paesaggio surreale e una serie di forti disagi per la popolazione. Man mano che la grandine colpiva terra e iniziava a sciogliersi, dei veri e propri torrenti si sono formati per le strade, allagando cantine e esercizi commerciali. "L'ingresso di venti di burrasca settentrionali porterà una decisa attenuazione della nuvolosità e il ritorno del sole martedì. Mercoledì soleggiato con temperature in ripresa", prevede Arpal.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK