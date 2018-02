Liguria - Arriva una seconda parte della perturbazione artica. Allerta gialla diramata per il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa, lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno dalle 00.00 alle 23.59 di domani, mercoledì 28 febbraio. Allerta gialla anche su Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida dalle 8 alle 23.59 di mercoledì 28 febbraio.



Le previsioni di Arpal



OGGI, MARTEDI’ 27 FEBBRAIO. Le temperature diffusamente negative favoriscono gelate su tutte le zone. Possibili locali isolate spolverate nevose, in particolare sulla parte più occidentale di A (probabilità 20%). Permangono condizioni di elevato disagio per freddo.



DOMANI, MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO. Precipitazioni nevose (anche a carattere di rovescio) dalle prime ore della notte con spolverate sulla costa di Ponente e Genova, nevicate deboli su interno del Savonese e del Genovese e fino a moderate sull'interno di Imperia; al mattino non si escludono locali accumuli di qualche centimetro sulla costa Ovest (probabilità 30%) e locali spolverate in sconfinamento su parte occidentale dello Spezzino (probabilità 20%). Venti settentrionali in intensificazione fino a burrasca dal pomeriggio sul Ponente, forti in serata su Genova. Permangono condizioni di elevato disagio per freddo.



DOPODOMANI, GIOVEDI’ 1 MARZO. Dalle prime ore della notte nevicate diffuse su tutta la regione a tutte le quote con intensità in prevalenza debole sulla costa, tra moderata e forte nell'interno. I fenomeni si protraggono per l'intera giornata, ma su Ponente e Spezzino è previsto un rialzo della quota neve nel corso del pomeriggio. Venti settentrionali di burrasca su Ponente e Genovese con raffiche fino a 80/90 km/h in particolare su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso su. Condizioni di elevato disagio per freddo acuite dall'intensa ventilazione.

27/02/2018 12:11:26