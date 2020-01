Liguria - Traffico sospeso pochi minuti prima delle 11.30 sulla ferrovia Genova-La Spezia, a seguito dell'investimento di una persona tra le stazioni di Chiavari e Lavagna. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche l'Autorità Giudiziaria mentre il normale orario dei convogli ferroviari è naturalmente sconvolto dall'accaduto: maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti per i treni in viaggio. Quattro in particolare i treni direttamente coinvolti: FB 35606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40), IC 666 Sestri Levante (11:24) - Milano Centrale (13:53), R 11307 Genova Brignole (10:45) - La Spezia Centrale (12:20), R 11246 Sestri Levante (11:32) - Savona (13:52).

