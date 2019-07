Liguria - Quando erano da poco trascorse le 8.30 sull'autostrada A12 una vettura che procedeva in direzione sud, nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, ha urtato improvvisamente il guardrail, finendo in una scarpata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dei militi del 118 e della Polizia stradale: che hanno provveduto a trarre in salvo i due passeggeri, due francesi (padre e figlio 14enne), entrambi trasferiti all'ospedale di Lavagna in codice giallo.

Incidente in autostrada: auto di francesi vola in una scarpata

