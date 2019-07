Liguria - Sono le temperature, anche questa mattina, le grandi protagoniste della situazione meteo in Liguria dove il cielo è sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Spicca la stazione Omirl di Corniolo, nel comune di Riomaggiore (La Spezia) dove il termometro, poco dopo la mezzanotte, segnava 30 gradi per poi scendere fino a 25.8. Ma ci sono stati altri valori particolarmente significativi: Sciarborasca (Genova) alle 6 segnava 29.2, ma, alle 2, Genova Centro Funzionale ha toccato anche 29.7. Nelle altre province spiccano i 28.3 di Cipressa (Imperia) e i 27.4 di Cenesi (Cisano sul Neva, Savona). Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia scarti minimi e valori decisamente elevati: a Genova Centro Funzionale termometro, da mezzanotte, tra 27.5 e 29.7, a Savona Istituto Nautico tra 26.3 e 27.2, a Imperia Osservatorio Meteo Sismico tra 24.9 e 27.0, a La Spezia tra 25.5 e 27.5. Si tratta, per le minime, di temperature tra i 5 e i 7 gradi superiori alla media climatologica del periodo. I venti sono deboli, localmente moderati settentrionali, mare alla boa di Capo Mele quasi calmo con temperatura dell’acqua alle ore 6 di ben 26.9 gradi. (fonte Arpal)

