Giampedrone: "Allerta arancione o rossa in arrivo"

Liguria - "Non sappiamo ancora che tipo di allerta avremo perché stiamo ancora lavorando, ma è certo che c'è una perturbazione importante che attraverserà tutta la regione, sia con fronti prefrontali che con il fronte vero e proprio e penso che le prossime 24/36 ore saranno molto impegnative". L'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, illustra così a CDS la situazione in vista della giornata di domani, che si preannuncia campale. Da giorni è noto che le condizioni meteo saranno pessime, tanto da portare ad annullare eventi fissati da settimane, e le aspettative sono quelle di una giornata di forti e perduranti piogge. Il bollettino uscirà alle 13 di oggi e c'è da aspettarsi che nelle ore successive molti sindaci emetteranno ordinanze di chiusura delle scuole.



"Le precipitazioni - prosegue Giampedrone - dovrebbero colpire soprattutto la Liguria di Centro-Ponente, un territorio già molto compromesso in cui nelle settimane passate abbiamo avuto picchi di 1.800 millimetri di pioggia, quando 1.400 sono quelli che cadono mediamente nell'arco di un intero anno. Quindi va da sé che anche per quantitativi di pioggia inferiori la situazione sarebbe da attenzionare. Avendo invece a che fare con una perturbazione tipicamente autunnale, con grandi quantità d'acqua quella di oggi è una valutazione che dobbiamo fare con grande cautela e avvisando tutti i cittadini riguardo a quella che sarà l'allerta e sull'applicazione dei piani di Protezione civile. Per questo ieri abbiamo emesso un bollettino di preavviso che annunciava che su tutte le zone, da Ponente a Levante, domani sarà in vigore l'allerta arancione o rossa".

TH.D.L.

19/12/2019 12:22:06