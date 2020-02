Liguria - Un 28enne residente ad Avetrana, la località del Tarantino tristemente famosa per il caso Scazzi, è stato fermato a Manduria (Taranto) alla guida di un 'Ciao' perché procedeva a velocità sostenuta e senza casco. E dai controlli, sorpresa, è emerso che il motorino era stato rubato in Liguria nel 1986, trentaquattro anni fa. Il ragazzo quindi è stato denunciato per ricettazione. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Il conducente è risultato anche sprovvisto di patente, in quanto revocata lo scorso aprile. (foto di repertorio)

Fermato in Puglia a bordo di un motorino rubato in Liguria. Nel 1986

