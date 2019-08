Liguria - Ha cessato di battere ieri sera il cuore del tecnico di 51 anni di Autostrade ferito in un incidente stradale che si era verificato il scorso 4 agosto sull’Autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna quando un tir aveva tamponato un mezzo della Viabilità di Autostrade che, insieme ad una pattuglia della Stradale, stava assistendo la presenza di un veicolo in avaria. La vittima era stata trasportata al San Martino a causa delle gravi lesioni subite nell’incidente ma nella notte la situazione è precipitata fino al decesso. I feriti rimasti coinvolti nel sinistro erano stati dimessi pochi giorni dopo come il conducente del camion.

