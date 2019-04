Liguria - Due persone hanno perso la vita nell'incidente che si è verificato sulla A12 Genova - Sestri Levante, poco dopo le 14. L'autostrada è stata chiusa temporaneamente nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante in entrambe le direzioni.

Un mezzo pesante che procedeva in direzione Genova, a seguito di sbandamento autonomo, ha invaso la carreggiata opposta finendo la sua corsa contro una bisarca carica di vetture, provocando la morte di due persone.



Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei Vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione primo Tronco di Genova.



Sul luogo dell'incidente il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni almeno sino alle 14.30, quando si registrava 1 chilometro di coda verso Livorno e 1 chilometro di coda verso Genova.

Per gli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno dopo l'uscita obbligatoria a Lavagna si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e il percorso inverso per gli utenti diretti verso Livorno.

Si prevedono tempi lunghi per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove insistono tutti i mezzi coinvolti.

Per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza e successivamente la A1 e l'A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.

11/04/2019 15:13:06