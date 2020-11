Due vittime a Sarzana: avevano 51 e 57 anni

Liguria - E' un'altra giornata pesantissima per la Liguria sul fronte Covid. Oggi ci sono 21 nuove vittime da aggiungere alla lista dei decessi, tutte riferite ai giorni 7, 8 e 9 novembre. Quindici di queste si trovavano ricoverate al San Martino di Genova, tre a Sanremo e due al San Bartolomeo di Sarzana. I decessi spezzini sono un uomo ed una donna di 57 e 51 anni rispettivamente, che portano il totale a 194. Le altre vittime liguri avevano tra i 57 ed i 94 anni.



Ospedali. E cresce ancora in maniera molto sostenuta la pressione ospedaliera. Sono 64 i nuovi ricoveri, per un totale di 1479 pazienti di cui 92 trattati in terapia intensiva. Sessanta di questi sono stati accolti al San Martino, che ora ha 439 letti occupati con 28 terapie intensive; si alleggeriscono il Galliera (-21) e Villa Scassi (-9) probabilmente per via di alcuni trasferimenti. Incremento deciso in ASL 2 (+17), che ora ha 182 ricoverati con 14 terapie intensive. Crescono l'ASL1 (+4) e l'ospedale di Sestri Levante (+6). E cresce anche l'ASL 5 Spezzino, che oggi conta 140 ricoverati (+4) con 9 terapie intensive (+1): uno al Sant'Andrea della Spezia e tutti gli altri a Sarzana.



Positivi. Come sempre più contenuto il numero di tamponi effettuati alla domenica: sono 538 i nuovi positivi di oggi in Liguria (508 con sintomi), a fronte di 3.130 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il dettaglio: uno in più in ASL1, 75 in più in ASL2, 349 in più in ASL3, 62 in più in ASL4. Per quanto riguarda l'ASL5, sono 51 i nuovi positivi, di cui 15 da contatto di caso confermato e 36 da attività di screening.

I totali per provincia vedono 10796 positivi a Genova, 2216 alla Spezia, 1585 a Savona e 1465 ad Imperia. Sono 325 le positività riferite a soggetti residenti fuori regione o all'estero. Ci sono anche 766 tamponi in fase di verifica. Il totale dei positivi in Liguria è di 17153.



Guariti*. I guariti di oggi sono 633.



Isolamento domiciliare. Il totale è di 11242 persone, con un incremento di 249.



Sorveglianze attive. In Liguria sono 9.605, così distribuite: ASL1 2354, ASL2 2024,

ASL3 4164, ASL4 623 e ASL5 440.







* pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020



REDAZIONE

09/11/2020 17:45:17