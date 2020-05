Liguria - Rimane fermo a 138 il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi nel territorio di competenza della Asl 5. Nel corso delle ultime 24 ore, infatti non ce ne sono stati altri. Resta invariato, tra l'ospedale sarzanese e il Sant'Andrea della Spezia, il numero di persone ricoverate in Terapia intensiva, per il terzo giorno consecutivo pari a zero. Calano ancora gli ospedalizzati, scesi da 22 a 18 tra ieri e oggi.

In discesa anche il numero dei casi attualmente attivi in provincia, passati da 96 a 94 (2 meno di ieri), così come le persone in sorveglianza attiva che si riducono da 129 a 123 (6 meno di ieri).



In Liguria il totale dei casi attualmente attivi scende a 3.233 (129 meno di ieri), gli ospedalizzati calano a 205 (6 meno di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono solamente 13 in tutta la regione. Il totale dei test effettuati sale oltre quota 100mila (102.173, 1.548 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.239 (22 più di ieri) e il totale dei guariti con due test negativi consecutivi sale a 4.934 (136 più di ieri).

Salgono però anche le schede di decessi di pazienti Covid-19 positivi: il totale dall'inizio dell'emergenza arriva a 1.450 (7 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 396

SAVONA - 526

GENOVA - 2.214

LA SPEZIA - 94

Altro/in fase di verifica - 3

TOTALE - 3.233



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 38 (4)

ASL 2 - 43 (2)

Ospedale Policlinico San Martino - 23 (3)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 39 (0)

Ospedale Gaslini - 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 31 (4)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 10 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 18 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 129

ASL 2 - 256

ASL 3 - 439

ASL 4 - 143

ASL 5 - 123

Liguria - 1.090

Redazione

29/05/2020 17:00:35