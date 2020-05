Liguria - Dopo alcuni giorni senza episodi, un nuovo decesso relativo a pazienti Covid-19 riguarda lo Spezzino: è il caso di un uomo di 56 anni, ricoverato in Pneumologia all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, deceduto ieri. Il complessivo per quanto riguarda la provincia spezzina sale a 131. Dal bollettino odierno si evince che la tendenza alla discesa dei numeri prosegue anche alla Spezia: il numero dei casi attualmente attivi è sceso da 242 a 231 (11 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati calano da 42 a 41. Rimane stabile il dato relativo alle persone ricoverate in Terapia intensiva, che sono 5. In risalita la sorveglianze attive, da 226 a 270.



I positivi in Liguria scendono a 4663 e gli ospedalizzati calano a 465 (17 meno di ieri), 35 dei quali rimangono in Terapia intensiva. Il totale dei test effettuati è salito a 72174 (2015 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1945 (18 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi 2.953 (97 più di ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 2253 (-44 rispetto a ieri) e i decessi di pazienti Covid-19 positivi sono in totale dall'inizio dell'emergenza 1.312 (13 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 660

SAVONA - 823

GENOVA - 2945

LA SPEZIA - 231

Altro/in fase di verifica - 4

TOTALE - 4663



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 78 (7)

ASL 2 - 77 (5)

Ospedale Policlinico San Martino - 67 (8)

Ospedale Evangelico - 17 (0)

Ospedale Galliera - 84 (0)

Ospedale Gaslini - 1 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 64 (6)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 36 (4)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 41 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 141

ASL 2 - 467

ASL 3 - 336

ASL 4 - 283

ASL 5 - 270

Liguria - 1497

Redazione

13/05/2020 16:58:00