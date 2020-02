Coronavirus, tutti negativi i test per i casi all’esame dell’ospedale San Martino di Genova

Liguria - I ricoverati al San Martino per accertamenti sono risultati tutti negativi al coronavirus. Erano sotto osservazione un papà e tre bambini cinesi, rientrati lo scorso 15 febbraio da una zona a elevata circolazione. La mamma e un quarto figlio, asintomatici, sono in isolamento a domicilio. Lo scrive la Regione Liguria sulla pagina Facebook.

