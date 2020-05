Coronavirus, ricoveri e rianimazioni in lieve discesa negli ospedali liguri

Liguria - Quattro pazienti Covid positivi in meno di ieri in Liguria. I dati ufficiali del 1° maggio registrano 2437 test in più di ieri, che portano il complessivo a 51.199. Sopra i 3mila i positivi negli ospedali genovesi, a Imperia 897, a Savona 868 e alla Spezia sono 345. Nessun decesso nemmeno oggi negli ospedali della provincia spezzina, nel complesso ne sono morti 17 nelle ultime venti quattro ore, che portano il totale a 1182 dall'inizio dell'emergenza coronavirus.



Positivi per provincia

SAVONA 868

LA SPEZIA 345

IMPERIA 897

GENOVA 3065



Ospedalizzati

734 Media intensità+Terapia Intensiva

68 terapia intensiva

differenza rispetto a ieri: -11



ASL1 127 (10) -10

ASL2 110 (7) -3

Ospedale Policlinico San Martino 148 (24) 1

Ospedale Evangelico 27 (2) 2

Ospedale Galliera 102 (2) -2

Ospedale Gaslini 3 (0) 0

ASL 3 Villa Scassi 105 (11) 3

ASL 3 Gallino 0 (0) -1

ASL4 Sestri Levante 54 (4) 1

ASL4 Lavagna 0 (0) -1

ASL5 58 (8 terapie intensive) -1



Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2784 (-22 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1663 (29 più di ieri)

Guariti con due test consecutivi negativi 1761 (120 più di ieri)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 170

ASL 2 619

ASL 3 492

ASL 4 347

ASL 5 373

Liguria 2001

Redazione

01/05/2020 17:20:56