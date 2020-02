Liguria - “I positivi sono venti, uno più di ieri e vengono tutti dal cluster di Alassio. Questo ci permette di restare a un livello di contagio basso e tracciato che ci lascia tranquilli”: lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.



Il governatore della Liguria ha poi aggiunto: “Ventiquattro persone sono partite per il Piemonte, mentre altri tre tamponi sono ancora in corso e provengono dal contatto con quello di Spezia. I soggetti in sorveglianza attiva sono 514, meno di ieri. Tra i partiti per il Piemonte 4 persone già dimesse dal San Martino, quindi guarite”.



Toti ha fatto poi il punto sulla situazione di Alassio: “Sono rimasti i lombardi di Castiglione d'Adda, si ragiona con Regione Lombardia su un rientro a casa, se possibile, in condizioni di sicurezza. Il servizio dell’albergo funziona bene e la situazione non desta particolare preoccupazione”.



In merito a nuove ordinanze Toti ha aggiunto: “Ho parlato con il Ministro Speranza e un tavolo di lavoro dovrebbe produrre entro domani linee guida scientifiche perché le Regioni possano poi prendere provvedimenti e decisioni anche per l’ordinanza. Entro domenica mattina spero di tirare le somme”.



Infine il governatore Ligure ha snocciolati punti delle varie Asl: "Le persone in sorveglianza attiva sono 514 suddivisi così nelle varie aziende sanitarie e cioè Asl1 30; Asl2 - 235; Asl 3 - 59; Asl 4 - 45 e Asl 5 - 145".



Successivamente ha preso la parola l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale: "Alisa sta predisponendo misure in via cautelare e ipotetica per le eventualità più gravi che si spera di non dover affrontare. Però è necessario pianificare anche queste azioni per garanzia della sicurezza dei cittadini. Sul certificato medico scolastico, abbiamo risposto alla preoccupazione delle famiglie e non sarà necessario per chi è andato in vacanza".

REDAZIONE

28/02/2020 21:10:07