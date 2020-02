Liguria - "In Liguria sei persone di nazionalità cinese sono state portate all’ospedale San Martino e al Gaslini per controlli, poiché potrebbero aver contratto il coronavirus". Lo annuncia il governatore ligure Giovanni Toti via Facebook. La Regione Liguria ha organizzato per oggi pomeriggio un punto stampa di aggiornamento. I sei asiatici saranno sottoposti al test del tampone per sincerarsi della presenza o meno del temuto virus che in Cina ha portato a misure estreme di contenimento.

La notizia arriva proprio nelle ore in cui dalla Lombardia arriva la conferma dei primi tre casi di contagio avvenuto su suolo italiano. Un uomo di 38 anni di Codogno (al confine con la provincia di Piacenza) è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del nosocomio della cittadina. Positivi al test la moglie del paziente e un amico, con cui aveva ovviamente avuto contatti di recente. L'assessore alla sanità della Regione Lombardia ha emesso una nota in cui invita " tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio". Il governatore Toti rassicura sul fatto che "tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza".



Aggiornamento ore 11.17 - La nota della Regione Liguria: "Questa mattina, intorno alle 9, Regione Liguria ha ricevuto dagli uffici competenti di Alisa la segnalazione che sono state attivate a Genova le procedure di approfondimento, presso l’Ospedale Policlinico San Martino, per un nucleo familiare composto da 7 persone, già sottoposto a sorveglianza attiva dal 16 febbraio".



Aggiornamento ore 13.16 - La nota della Regione Liguria: "Il nucleo familiare coinvolto nelle procedure di approfondimento è composto da sei persone, rientrate lo scorso 15 febbraio da una zona a elevata circolazione del coronavirus: si tratta di due adulti e quattro bambini.

La settima persona che era stata inizialmente considerata vive in Italia ma al di fuori del nucleo familiare: era stata considerata perché in un primo momento risultava residente con l’intera famiglia.

Quattro di loro sono al Policlinico San Martino: il papà, asintomatico, e tre bambini con qualche sintomo termico e respiratorio.

La mamma e l’altro bambino, al momento asintomatici, sono in isolamento al domicilio".

REDAZIONE

21/02/2020 11:06:29