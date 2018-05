Liguria - Nei pressi del lungomare di Chiavari, la Guardia di Finanza ha fermato un cittadino senegalese, con regolare permesso di soggiorno, intento a vendere ad un passante alcuni capi d’abbigliamento recanti il marchio “Ralph Lauren” contraffatto. Oltre alla denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi nei confronti del venditore, è scattata anche la sanzione amministrativa a carico del cliente. Infatti, l’acquisto di merce contraffatta, oltre ad alimentare i traffici criminali e costituire un potenziale rischio per la salute, a causa delle sostanze nocive con le quali viene spesso prodotta e delle modalità di conservazione, comporta anche una sanzione amministrativa pecuniaria per gli acquirenti, che varia da 100 a 7.000 euro. Il servizio si aggiunge a numerosi altri effettuati in tutto il Tigullio, i quali, nel corso del 2017, hanno condotto al sequestro di oltre 2.200 articoli illegali.

