Liguria - Questa mattina, quando erano circa le 7.30, due navi di grande tonnellaggio hanno colliso a 28 chilometri al largo di Capo Corso (Corsica), in pieno Santuario dei Cetacei. La CSL Virginia, una portacontainer di 300 metri di lunghezza è stata speronata dalla motonave Ulisse, un'unità più piccola di tipo ro-ro. L'incidente è avvenuto in acque internazionali di responsabilità francese. Un elicottero NH90 della marina transaplina, su richiesta dalla Prefettura marittima di Tolone, è arrivato per primo sul luogo dell'incidente per valutare la situazione. Successivamente sono poi arrivati alcuni rimorchiatori di altura e mezzi di soccorso attrezzati per fronteggiare un'eventuale emergenza inquinamento. Il meteo è fortunatamente rimasto buono tutto il giorno: mare forza 2 e ottima visibilità. Il cargo batte bandiera cipriota, la motonave invece tunisina.



Anche dall'Italia stanno partendo i soccorsi, in particolare per evitare fuoriuscite di materiale inquinante. "Al momento le autorità francesi coordinano le operazioni di contenimento dell'inquinamento - fa sapere la Guardia Costiera italiana in una nota - In ottemperanza al piano d'intervento Ramogepol, istituito tra Francia (che ne ha chiesto l'attivazione), Italia e Principato di Monaco per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo, la Centrale Operativa della Guardia Costiera italiana ha disposto l'invio sul posto di un proprio aereo ATR42 per attività di monitoraggio. Su direttiva del Ministro dell'Ambiente italiano sono state inviate anche tre unità navali d'altura, mezzi Castalia: Nos Taurus di Livorno, Bonassola di Genova e Koral da Olbia, per l'utilizzo nelle attività di contenimento dello sversamento. Al momento non risultano danni fisici agli equipaggi delle due navi". Si teme chiaramente uno sversamento in mare.



A.BO.

07/10/2018 18:01:41