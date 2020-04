Cerbiatto sulla spiaggia deserta, la favola diventa tragedia

Liguria - Alla Spezia l'istrice a passeggio sotto la cattedrale, a Camogli il cerbiatto che si tuffa in mare dopo una passeggiata sulla spiaggia deserta. E' diventata per qualche ora l'immagine simbolo della natura che si riappropria dei contesti urbani quella del piccolo di cervo a bagno nel Mar Ligure. Dietro quell'immagine però si nasconde una tragedia. Il giovane esemplare è infatti morto pochi minuti dopo quello scatto cercando di fuggire alla cattura da parte della Polizia locale e dei Vigili del fuoco che volevano ricollocarlo in un luogo più sicuro. La sua fuga è però finita con un ferimento mortale mentre cercava di superare un cancello. L'animale sarebbe stato quindi abbattuto.

15/04/2020 08:23:29