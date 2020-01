Liguria - Segnalate questa mattina all'alba intense code nel tratto dell'A12 tra i caselli di Rapallo e Recco in direzione di Genova. A causa di problemi tecnici non meglio precisati il cantiere presente, che aveva provocato la chiusura del tratto dalle 23 alle 6, alle 6.30 non era ancora stato smantellato per la riapertura al traffico. Intense quindi le code venutesi a formare con la riapertura al traffico veicolare posticipata di circa un'ora.

