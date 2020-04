Asl5, meno ospedalizzati ma le rianimazioni risalgono

Liguria - Ecco il nuovo bollettino emesso da Alisa in collaborazione con il Ministero della Salute. In Liguria l'escalation dei pazienti Covid positivi si riduce ma non si arresta: ammontano complessivamente a 4615 le persone positive al virus, 11 più di ieri. Unendo i dati di tutte le Asl liguri, gli ospedalizzati complessivi sono 1006 mentre i test effettuati risultano ufficialmente 29.322 (1141 più di ieri). Al domicilio, il cosidddetto isolamento domiciliare, ci sono 2406 persone (49 in meno di ieri). Risultano clinicamente guariti, in quanto asintomatici positivi e domicilio, 1203 persone (56 più di ieri). Salgono a 789, 73 più di ieri, i guariti con due test consecutivi negativi.



Alla Spezia i casi positivi sono 459, venti in meno di quelli di ventiquattro ore fa. Nei due ospedali di Spezia e Sarzana 81 i covid positivi e dieci le terapie intensive: ieri erano 85, quindi il dato dei letti migliora, ma erano 8 le rianimazioni e quindi si sono aggravati altri due cittadini. Scende di dieci unità il numero di persone in sorveglianza attiva: per quanto concerne lo Spezzino erano 441, oggi sono 431.



Casi positivi per provincia:

SAVONA 610

LA SPEZIA 459

IMPERIA 873

GENOVA 2673



Ospedalizzati (e in Terapia Intensiva)

Asl1 159 (15)

Asl2 155 (12)

Policlinico San Martino 226 (31)

Osp. Evangelico 52 (5)

Osp. Galliera 117 (5)

Ospedale Gaslini 2

Asl3 globale 160 (19)

Asl3 Villa Scassi 153 (19)

Asl3 Gallino 5

Asl3 Micone 1

Asl3 Colletta 1

Asl4 globale 54 (8)

Asl4 Sestri Levante 52 (8)

Asl4 Lavagna 2 (0)

Asl5 81 (10) ieri erano 85 di cui 8 in terapia intensiva



In sorveglianza attiva

Asl1 - 435

Asl2 - 826

Asl3 - 569

Asl4 - 387

Asl5 - 431

18/04/2020 17:43:36