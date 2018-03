Liguria - Credevate che l'ondata di freddo si fosse placata? Riponete allora da parte le speranze perché Burian sta tornando. I metereologi lo hanno infatti definito il Burian bis. L'alta pressione estesa nel senso di meridiani potrà infatti favorire nuove perturbazioni e far scendere di molto i termometri. La beffa è che, secondo gli esperti, il gelo potrebbe riversarsi sull'Italia proprio il primo giorno di primavera. Il gelo dovrebbe infatti arrivare verso il 20 marzo e potrebbe portare la neve anche in pianura. Staremo a vedere come si evolverà la situazione

