Liguria - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l'allerta meteo neve, diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti previsionali. L’allerta sarà gialla lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, così come in Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida e Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, dalle 21 di oggi fino alle 8 di domani, mercoledì 14 febbraio. L'allerta non riguarderà Genova, la Spezia e il circondario.



Nella notte si sono registrate temperature rigide in particolare nelle zone interne della nostra regione. Tra i valori più bassi -9.2 ai 1845 metri di Poggio Fearza (Imperia), -7.1 a Monte Settepani (Savona), -5.6 a Sassello (Savona), -5.1 a Calizzano (Savona), -4.6 ad Alpe Vobbia (Genova) -4.2 a Casoni di Suvero (La Spezia). Tra gli altri valori Santo Stefano d’Aveto (Genova) -4.7, Valzemola (Savona) -4.0, Triora (Imperia) -3.3, Cairo Montenotte (Savona) -2.9, Riccò del Golfo (La Spezia) -2.5, Passo del Turchino (Genova) -2.2. 4.5 la minima a Savona, 5.3 alla Spezia, 5.9 a Imperia mentre, a Genova, i valori sono stati tra 1.7 a Righi e 5.0 al Centro Funzionale (zona Foce).



La tendenza. Dal pomeriggio i termometri sono destinati a scendere ulteriormente, unitamente allo zero termico e, dalla serata, sono previste precipitazioni sparse generalmente di debole intensità. Fenomeni che potrebbero, viste le basse temperature, essere a carattere nevoso, sotto forma di rovesci con locali spolverate anche sulle zone costiere nella parte centrale della regione. Le precipitazioni coinvolgeranno anche le zone interne attraversate dai tracciati autostradali. Attenzione, ovviamente, alla formazione di ghiaccio. I fenomeni si esauriranno nelle prime ore di domani, mercoledì 14 febbraio e, dalla mattinata, lo zero termico sarà in aumento e di conseguenza anche le temperature tenderanno a risalire. Quota neve intorno ai 300-500 metri sulla costa di levante.



Domani. Fino alla prima mattina ancora precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Quota neve ancora intorno ai 300- 500 metri sulla costa di C e intorno a 600-700 metri sulla costa di A; nell'interno di AC a livello del suolo. Possibili isolati rovesci nevosi. Venti da Nord moderati sul centro-ponente con disagio per freddo. Gelate nelle ore notturne, più diffuse nell'interno.

